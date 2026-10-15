Route Rulse Laarzenpad aangepast na klachten grondeigenaar

De wandelroute van het Rulse Laarzenpad in Heeze is aangepast na klachten van een grondeigenaar. Door afkalvende oevers van de Kleine Dommel werd het pad smaller en weken wandelaars uit naar privégrond. Na overleg is de route verlegd en een bruggetje verwijderd.

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Het oorspronkelijke pad van het Rulse Laarzenpad was op sommige plekken moeilijk begaanbaar. Wandelaars zochten daarom een alternatieve doorgang, waarbij ze privégrond betraden en een raster van een aangrenzende weide beschadigden. Dit leidde tot klachten van de eigenaar.

Staatsbosbeheer heeft in overleg met de grondeigenaar besloten om de route aan te passen. Naast de verlegging van het pad is ook een wandelbruggetje verwijderd. Het wandelknooppuntennetwerk wordt op een later moment bijgewerkt.

Nieuwe bewegwijzering

De vernieuwde route loopt door het beekdal van de Kleine Dommel, langs heidegebieden en door het buitengebied van Heeze. De paden zijn grotendeels onverhard en kunnen modderig zijn bij nat weer. Het startpunt is bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Rul.

De wandeling is ongeveer zes kilometer en vanaf Heeze te bereiken via de Hodibalduslaan. De route is opnieuw gemarkeerd met palen en pictogrammen waarop een witte laars staat.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Binnenwerk, een organisatie van de Rijksoverheid die mensen met een ondersteuningsbehoefte aan werk helpt. Medewerkers van Binnenwerk zijn gespecialiseerd in natuurbeheer en bosonderhoud.