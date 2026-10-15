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Weg Vennen in Dongen afgesloten op 20 oktober

Aangepast

De weg Vennen in Dongen is op dinsdag 20 oktober tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit duurt van negen uur ’s ochtends tot uiterlijk vier uur ’s middags. Verkeer wordt omgeleid en bushaltes vervallen tijdelijk.

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De afsluiting van de weg Vennen in Dongen geldt ter hoogte van huisnummers 13 tot en met 15. Dit komt door werkzaamheden aan kabels en leidingen. Fietsers en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de weg.

Voor automobilisten wordt een omleiding ingesteld via de Berlagestraat en Procureurweg. Dit geldt in beide richtingen. Door de omleiding vervallen ook de bushaltes Mgr. Nolenslaan en Min. Goselinglaan tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.

Langere reistijd
Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd door de tijdelijke verkeersmaatregelen. De werkzaamheden duren naar verwachting niet langer dan één dag.

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Gemeente Dongen

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