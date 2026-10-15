Harrie Lavreysen verovert 22e regenboogtrui met keirin: 'Slaat nergens op'

Harrie Lavreysen is opnieuw wereldkampioen keirin geworden. De sprinter uit Luyksgestel was donderdag op de WK baanwielrennen in Shanghai de snelste, net als een jaar eerder in Chili.

Harrie Lavreysen is zelf ook onder de indruk van zijn 22e wereldtitel in het baanwielrennen. "Als ik dat hoor, denk ik: dat slaat nergens op", reageerde de vijfvoudig olympisch kampioen voor de camera van de NOS op zijn vijfde WK-goud op de keirin. Daarmee nam hij dat record over van de Britse legende Chris Hoy. "Heerlijk", aldus de 29-jarige Brabander met een brede lach.

Woensdag prolongeerde Lavreysen in Shanghai al de wereldtitel met de teamsprinters. Een volgende gouden medaille doet nog wel degelijk wat met Lavreysen. "Ik genoot gisteren heel hard na de teamsprint. Ik moest me vanochtend wel echt opladen voor het keirintoernooi, maar gedurende de dag kreeg ik veel zin. Voor de finale was ik wel heel zenuwachtig, omdat de Japanners er snel uitzagen vandaag. Dat maakt de winst extra mooi."

Veel titels

Het is alweer de vijfde keer dat Lavreysen wereldkampioen wordt op de keirin. Hij deed dat eerder in 2020, 2021, 2022 en 2025. Verdeeld over alle sprintdisciplines is het zijn 22e wereldtitel.

Lavreysen toonde de hele dag zijn klasse en kwam geen enkel moment in de problemen. In de halve finale liet hij zijn snelheid al zien door aan de buitenkant van de baan meer snelheid te creëren dan zijn concurrenten en comfortabel als eerste over de streep te komen.

Lavreysen is sinds 2024 recordhouder qua aantal wereldtitels in het baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien titels.