Lavreysen weer wereldkampioen keirin, Harrie's 22e regenboogtrui

Harrie Lavreysen is opnieuw wereldkampioen keirin geworden. De sprinter uit Luyksgestel was donderdag op de WK baanwielrennen in Shanghai de snelste, net als een jaar eerder in Chili.

Het is alweer de vijfde keer dat Lavreysen wereldkampioen wordt op de keirin. Hij deed dat eerder in 2020, 2021, 2022 en 2025. Verdeeld over alle sprintdisciplines is het zijn 22e wereldtitel.

Lavreysen toonde de hele dag zijn klasse en kwam geen enkel moment in de problemen. In de halve finale liet hij zijn snelheid al zien door aan de buitenkant van de baan meer snelheid te creëren dan zijn concurrenten en comfortabel als eerste over de streep te komen.

Keirin

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst.

Woensdag pakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn 21e wereldtitel, toen hij goud veroverde met de Nederlandse teamsprinters. Lavreysen is sinds 2024 recordhouder qua aantal wereldtitels in het baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien titels.