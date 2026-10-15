Coronaprik vanaf nu voor 70-plussers en risicogroepen

De GGD Brabant-Zuidoost is gestart met het vaccineren tegen corona. Mensen van 70 jaar en ouder en risicogroepen kunnen zich laten prikken op twintig locaties in de regio. Tot 27 oktober is ’t Patronaat in Mierlo een van de priklocaties. Het vaccin biedt bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.

Gevonden voor jou

De vaccinatieronde van GGD Brabant-Zuidoost richt zich op mensen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Het virus is nog steeds aanwezig en kan opnieuw opleven. Door te vaccineren, wordt de kans op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden verkleind.

In totaal zijn er twintig locaties in de regio waar mensen zich op afspraak kunnen laten vaccineren. Naast ’t Patronaat in Mierlo zijn er priklocaties in onder andere Eindhoven, Helmond, Deurne, Valkenswaard en Veldhoven. Een volledige lijst van priklocaties is te vinden op de website van de GGD.

Voor wie is de prik?

De coronaprik is bedoeld voor 70-plussers, mensen van 50 tot en met 69 jaar met een aandoening die hen kwetsbaar maakt, en volwassenen en kinderen met een hoog medisch risico. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers die contact hebben met kwetsbare patiënten zich laten vaccineren.

Mensen van 70 jaar en ouder ontvangen de komende weken een uitnodiging van het RIVM. Gezonde mensen onder de 70 jaar komen niet in aanmerking voor de prik, omdat het risico op ernstige ziekte bij hen laag is. Soms kan vaccinatie wel worden geadviseerd, bijvoorbeeld als iemand een kwetsbaar gezinslid heeft of op advies van een arts.

Belangrijk verschil met vorig jaar

Dit jaar is de leeftijdsgrens voor vaccinatie verhoogd van 60+ naar 70+ voor mensen zonder medische aandoeningen. Dit komt doordat ziekenhuisopnames door corona bij gezonde mensen onder de 70 jaar nog maar zelden voorkomen.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de coronaprik? Op de website van het RIVM is een zelfcheck beschikbaar. Mensen met vragen over vaccineren kunnen terecht bij de Infobalie Vaccineren in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven.