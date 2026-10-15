Geldrop-Mierlo rondt inventarisatie kunstcollectie af

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft haar volledige kunstcollectie geïnventariseerd. Nu dat proces is afgerond, wordt een deel van de objecten ontzameld.

Gevonden voor jou

Van schilderijen en beelden tot unieke objecten: Geldrop-Mierlo heeft haar gemeentelijke kunstcollectie in kaart gebracht. Deze inventarisatie maakt duidelijk welke stukken de gemeente bezit, inclusief hun huidige staat en locatie.

Een deel van de collectie heeft jarenlang in opslag gestaan en speelt geen actieve rol meer. Daarom heeft de gemeente besloten om deze objecten te ontzamelen. Dat houdt in dat ze uit de gemeentelijke collectie worden verwijderd. Voordat het zover is, krijgen belanghebbenden de kans om interesse te tonen in specifieke stukken.

Erven en musea krijgen kans

De volledige lijst met kunstwerken en objecten, inclusief foto’s en beschrijvingen, is online beschikbaar via de Afstotingsdatabase. Gedurende een publicatietermijn van twee maanden kunnen (erven van) kunstenaars aangeven of zij hun werk willen terugnemen. Ook musea en erfgoedinstellingen hebben de mogelijkheid om objecten over te nemen.

De gemeente beoordeelt de reacties zorgvuldig volgens de regels van de Erfgoedwet. Op basis van vastgestelde criteria wordt bepaald welke stukken teruggaan naar de kunstenaar of een nieuwe bestemming krijgen bij een erfgoedinstelling. De objecten waar geen aanspraak op wordt gemaakt, worden later verkocht tijdens een speciale ontzameldag.

Ontzameldag voor inwoners

De ontzameldag biedt inwoners van Geldrop-Mierlo de kans om kunstwerken en objecten aan te schaffen. De gemeente zal binnenkort meer details bekendmaken over deze verkoopdag, inclusief de exacte datum en voorwaarden.