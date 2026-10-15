Vuurwerk zorgt voor overlast in Geldrop

In Geldrop is overlast door vuurwerk een groeiend probleem. Recent is de jongerenontmoetingsplaats aan de Hudsonlaan verwijderd vanwege vuurwerkoverlast. Het nieuwe landelijke vuurwerkverbod moet dit soort situaties in de toekomst verminderen.

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Het afsteken van vuurwerk zorgt in Geldrop al voor gevaarlijke situaties en vernielingen. De jongerenontmoetingsplaats aan de Hudsonlaan is om deze reden uit veiligheidsoverwegingen weggehaald. Dit besluit volgt op meldingen van overlast door vuurwerk in de omgeving van de ontmoetingsplek.

De nieuwe Wet veilige jaarwisseling, die sinds 1 augustus 2026 van kracht is, verbiedt de verkoop, het bezit en het afsteken van consumentenvuurwerk. Ondanks deze strengere regels wordt er nog steeds vuurwerk afgestoken. De gemeente hoopt dat het vuurwerkverbod op termijn leidt tot een jaarwisseling zonder vuurwerk, en werkt samen met politie en andere instanties om overlast en schade te voorkomen.

Meldingen van vuurwerkoverlast

Om de vuurwerkproblematiek beter in kaart te brengen, is het belangrijk dat inwoners meldingen blijven doorgeven. Overlast die op dit moment speelt, kan tijdens kantoortijden worden gemeld via de Buiten Beter app of telefonisch bij de gemeente. Bij direct gevaar of verdachte situaties is het advies om de politie via 112 te bellen. Als de overlast al langer geleden heeft plaatsgevonden, kan dit via de gemeentelijke website worden doorgegeven.

Elke melding draagt bij aan een completer beeld van waar en wanneer vuurwerk wordt afgestoken. Op basis van deze gegevens kan de gemeente gerichter controleren en actie ondernemen. Naast politie en gemeente spelen ook het jongerenwerk, toezichthouders en gebiedsregisseurs een rol in het aanpakken van vuurwerkgerelateerde overlast. Zij zoeken contact met jongeren, ouders en buurtbewoners om de problemen te verminderen.