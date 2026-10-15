Uitbreiding energienet gestart in Laarbeek

Netbeheerder Enexis is begonnen met de uitbreiding van het energienet in Laarbeek. In Beek worden de komende zes maanden elektriciteitskabels vervangen en verzwaard. Ook worden nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst. Daarna volgen andere straten en wijken in de gemeente.

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De werkzaamheden in Beek vormen het begin van een grote operatie om het energienet in Laarbeek te verbeteren. Aannemer Timmermans Infra werkt momenteel rondom de Orchideestraat en Kerkakkers. Zodra deze straten klaar zijn, wordt verdergegaan met andere delen van Beek. Volgens de huidige planning zal daarna ook in andere wijken van Laarbeek gewerkt worden.

In totaal plaatst Enexis de komende jaren zeventig tot tachtig nieuwe elektriciteitshuisjes in de gemeente. Daarnaast worden elektriciteitskabels vervangen en verzwaard. Dit gebeurt stap voor stap, zodat het energienet sneller verbeterd wordt en de overlast voor bewoners zo veel mogelijk beperkt blijft.

Beperkte bereikbaarheid

Omwonenden krijgen vooraf informatie over de werkzaamheden. Woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar, al kan dat tijdelijk minder goed zijn. Wanneer gewerkt wordt aan doorgaande wegen, worden verkeersmaatregelen en omleidingsroutes ingezet.

Afstemming tussen partijen

Enexis en de gemeente Laarbeek stemmen de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af. Wethouder Ton van de Wijdeven benadrukt dat deze aanpak flexibiliteit vraagt van iedereen, maar dat het noodzakelijk is om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de groeiende vraag naar stroom. Ook wordt geprobeerd te voorkomen dat straten kort na renovatie opnieuw opengebroken moeten worden.

Met deze uitbreiding wil Laarbeek voorbereid zijn op de toekomst, waarin het gebruik en de opwekking van stroom flink blijven groeien.