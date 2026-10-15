Trailrun Someren: hardlopen door natuurgebieden

Op zondag 1 november wordt de Trailrun Someren gehouden. Deelnemers rennen door de bossen, heide en vennen rondom het Keelven en de Somerense Heide. Met afstanden van 4, 10 en 21,1 kilometer is er voor iedere hardloper een passende uitdaging.

Gevonden voor jou

De Trailrun Someren biedt een unieke ervaring waarbij hardlopers de gebaande paden verlaten. Het evenement speelt zich af in natuurgebied de Heihorsten, langs vennen en door de bosrijke omgeving van Someren. Geen asfalt, maar zandpaden en smalle bospaden maken deze wedstrijd bijzonder.

Het motto van de Trailrun is ‘Verleg je grenzen, elke stap een overwinning’. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: een Kidsrun van 4 kilometer voor kinderen vanaf 6 jaar, een route van 10 kilometer voor lopers vanaf 14 jaar en een halve marathon van 21,1 kilometer voor deelnemers vanaf 16 jaar.

Starttijden en locatie

De halve marathon start om tien uur ’s ochtends, de 10 kilometer om elf uur en de Kidsrun begint om één uur ’s middags. Start en finish zijn bij Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius aan de Bosrandweg in Someren.

Supporters zijn van harte welkom langs de route of bij de start en finish om de deelnemers aan te moedigen. De organisatie benadrukt het belang van natuurbehoud en roept iedereen op zorgvuldig om te gaan met het kwetsbare gebied. Zo blijft het parcours ook in de toekomst toegankelijk.

Op zondag 1 november kun je de natuur van Someren ontdekken én jezelf uitdagen tijdens de Trailrun Someren.