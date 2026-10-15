Dronken man in badjas steekt onderweg alles in brand, vier jaar cel geëist

Lucas den D. (34) uit Oss richtte op 3 april een grote ravage aan in Heesch, zo bleek donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Daar gingen maar liefst zes auto's, een aanhanger én een brievenbus in vlammen op. Alleen weet hij daar niet zoveel meer van, zo bleek.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Lucas den D. bleek in de rechtbank prima uit zijn woorden te kunnen komen. Hij heeft enorm veel spijt van die doldwaze donderdagnacht vlak voor Pasen, vertelde hij. "Ik vind 't vreselijk. Ik herken mezelf niet", maakte hij duidelijk. Maar de feiten spreken voor zich: Lucas stapte die nacht onder invloed van drank en slaapmiddelen in zijn auto en dat ging natuurlijk niet lang goed. Ter hoogte van de afslag Geffense Barrière bij Heesch knalde hij rond half drie op de vangrail. In zijn badjas

Hij wachtte niet op de politie en sprong in zijn onderbroek en lange badjas over de vangrail. Daarna vluchtte hij richting Heesch. Op allerlei camerabeelden werd hij rennend gezien en ook viel hij een keer. Op de Meerweg in Heesch stak hij de eerste auto in brand en op hetzelfde adres nog een tweede. Daarna volgden twee auto's op de Vinkelseweg en op de John F. Kennedystraat nog eens twee auto's, een aanhanger en een brievenbus.

Van de betrokken auto's in Heesch bleef na de branden weinig over (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).









Meerdere mensen belden 112 en kort na half vier werd hij aangehouden in de buurt van de laatste branden. Daar werd ook een aansteker met zijn DNA gevonden. Lucas den D. ontkende niet dat die aansteker van hem was en dat hij die branden had gesticht, maar hij herinnert zich er niets meer van, vertelde hij.

Lucas had flink wat persoonlijke problemen in die periode, legde hij uit, en pakte die donderdagavond vier zware slaappillen. Daarna dronk hij nog een halve fles wijn, waarna hij in zijn auto stapte. Schaamte

Hij kon het zich allemaal niet voorstellen, maar zag zichzelf tot zijn eigen schaamte terug op de camerabeelden. Hij bleek al een flink verslavingsverleden te hebben, inclusief een opname in een kliniek. Maar toch ging hij die bewuste nacht weer in de fout met slaapmiddelen en alcohol. De slachtoffers van zijn dolle nacht kopen er niks voor. Zij zagen hun bedrijfswagens of personenauto's in vlammen opgaan en hebben flinke schade, die nooit volledig vergoed zal worden.

Lucas den D. was daar niet zo mee bezig en keek vooral naar de toekomst. Hij wil graag hulp bij het overwinnen van zijn verslavingsdrang en zijn autismestoornis, zo gaf hij aan. Ook wil hij het liefst in zijn eigen huurhuis blijven wonen in Oss. Celstraf geëist

De officier van justitie constateerde dat het niet aan Lucas te danken is dat het niet nog erger werd. Op het eerste adres had de brand makkelijk kunnen overslaan op het huis en dan was de ramp helemaal niet te overzien geweest. Ze verweet hem het veroorzaken van levensgevaar en daar staan forse straffen op. Ze eiste dan ook vier jaar cel tegen de Ossenaar. Volgens de advocaat van de verdachte viel het levensgevaar wel mee en kunnen niet alle branden zomaar bewezen worden. Volgens haar weet Lucas oprecht niet meer dat hij dronken over straat rende in een badjas. Hij is geen pyromaan, meende ze, en wilde dit ook niet. Lucas heeft een strafblad van tien pagina's, maar dat was allemaal onder invloed van alcohol. En dus is volgens zijn advocaat vooral hulp nodig en geen celstraf. Ze verzocht dan ook om zijn celstraf niet langer te laten duren dan zijn voorarrest van zo'n zeven maanden en alleen nog een taakstraf op te leggen. Ze wil juist dat hij hulp krijgt bij zijn verslavingsproblemen, en dan is de gevangenis niet de beste plek. De rechtbank doet uitspraak op 29 oktober. Ben jij geïnteresseerd in misdaadverhalen? Beluister dan onze podcast: