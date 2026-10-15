Senioren leren veiliger fietsen in Dommelen

In Dommelen hebben zestien senioren deelgenomen aan de DoorTrapBeweeg-dag. Onder begeleiding van experts werkten zij aan hun fietsvaardigheid en verkeerskennis. De oudste deelnemer was maar liefst 93 jaar. De dag is onderdeel van een initiatief om ouderen zelfredzaam en vitaal te houden.

Gevonden voor jou

In Ons Dommels Plèkske in Dommelen kwamen zestien senioren samen voor een interactieve dag gericht op veilig fietsen. Tijdens de DoorTrapBeweeg-dag kregen zij tips en oefeningen om met meer vertrouwen op de fiets te stappen. Het evenement werd georganiseerd door VanSchijndelAdvies en Fysiotherapie Liessel, in samenwerking met het Platform Doortrappen.

De dag begon met een opfriscursus over verkeerssituaties. De deelnemers wisselden ervaringen uit en kregen theorie over risicovolle verkeerssituaties. Na de lunch sloot wethouder Bram Bots aan en benadrukte het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Volgens hem biedt fietsen niet alleen vrijheid, maar ook een manier om vitaal te blijven. Hij deed zelf ook mee aan de praktische oefeningen.

Balans en reactiesnelheid

In de middag lag de focus op fysieke oefeningen, zoals balans en reactiesnelheid. De senioren deden enthousiast mee, onder leiding van Fysiotherapie Liessel. Daarna volgde een fietstocht van vijf kilometer waarbij theorie en praktijk werden gecombineerd. Deelnemers leerden hoe zij veilig kunnen blijven fietsen, ook op drukke fietspaden.

Initiatieven voor verkeersveiligheid

De DoorTrapBeweeg-dag sluit aan bij bredere campagnes van de gemeente Valkenswaard, zoals gastlessen en verlichtingsacties. Deze initiatieven zijn erop gericht om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast zijn er projecten die ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit ondersteunen, zoals de beschikbaarheid van duofietsen en bijeenkomsten over reizen met het openbaar vervoer.

Door deze maatregelen wil Valkenswaard inwoners helpen om op een veilige en zelfstandige manier deel te blijven nemen aan het verkeer en het maatschappelijk leven.