Groene Markt in Gilze trekt veel bezoekers ondanks regen

Op zaterdag 10 oktober heeft de Groene Markt in Gilze veel bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen mensen naar het Bisschop de Vetplein om inspiratie op te doen rond duurzaamheid.

Gevonden voor jou

Het Bisschop de Vetplein stond afgelopen zaterdag volledig in het teken van groen en duurzaamheid. Bezoekers konden kennismaken met lokale organisaties, ondernemers en initiatieven die zich inzetten voor een duurzamere samenleving.

Op de markt waren diverse thema’s te vinden, zoals natuur, biodiversiteit, lokaal voedsel en duurzaam wonen. Daarnaast was er ook aandacht voor hergebruik van materialen. Bezoekers konden vragen stellen en ideeën uitwisselen over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een groenere leefomgeving.

Inspiratie en ontmoetingen

De gesprekken op de Groene Markt leverden niet alleen nieuwe inzichten op, maar zorgden ook voor mooie ontmoetingen. Sommige bezoekers maakten zelfs afspraken voor een vervolg. Het evenement bood een breed scala aan inspiratie voor iedereen die interesse heeft in duurzaamheid.

Ondanks de regen kijkt de organisatie terug op een geslaagde dag. Veel mensen trotseerden het wisselvallige weer om de markt te bezoeken en bij te dragen aan de groene boodschap. Zowel de deelnemers als de bezoekers zorgden voor een gezellige sfeer.