Bewoners Best en Oirschot werken samen aan nieuwe gemeente

Bewonersgroepen uit Best en Oirschot hebben elkaar ontmoet tijdens een kennismakingsavond. Dit gebeurde in het kader van de vorming van de nieuwe gemeente Best-Oirschot. Zij wisselden ervaringen uit over leefbaarheid en samenwerking. Het gesprek over de toekomst gaat in het voorjaar verder.

Gevonden voor jou

De gemeenten Best en Oirschot zijn bezig met de voorbereiding op hun fusie tot de nieuwe gemeente Best-Oirschot. Naast de wettelijke procedures worden ook stappen gezet om de samenwerking in de praktijk vorm te geven. Inwoners en hun netwerken spelen hierin een belangrijke rol.

Onlangs kwamen bewonersoverleggen uit Best en leefbaarheidsnetwerken uit Oirschot bijeen voor een informele kennismakingsavond. De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeting en kennisdeling. Beide groepen richten zich op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen en vormen een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente.

Betrokkenheid van inwoners

Tijdens de avond spraken de wethouders Joep van de Ven uit Oirschot en Leo Bisschops uit Best de aanwezigen toe. Ze benadrukten het belang van actieve inwoners en sterke netwerken, zowel nu als in de toekomstige gemeente. De deelnemers deelden hun ervaringen over onderwerpen als inwonersparticipatie en samenwerking met de gemeente.

Samen bouwen aan de toekomst

De bijeenkomst was een eerste stap naar verdere samenwerking. In het voorjaar gaan de gemeenten, samen met de bewonersgroepen, verder in gesprek over hoe zij hun rol binnen de nieuwe gemeente willen invullen. De kennismaking heeft een stevige basis gelegd voor het delen van kennis en ervaringen, en voor de samenwerking tussen inwoners van Best en Oirschot.