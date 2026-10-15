TEFAB uit Gilze wint Groene Pluim 2026

TEFAB uit Gilze heeft de Groene Pluim 2026 gewonnen voor zijn inzet op duurzaamheid. Wethouder Merijn Scheifes reikte de prijs woensdag uit aan directeur-eigenaren Esther IJzer en Ron van Gestel. Het bedrijf uit Gilze wordt geprezen om zijn innovatieve aanpak met duurzame materialen. TEFAB is het vijfde bedrijf in de gemeente dat deze erkenning ontvangt.

Gevonden voor jou

Het familiebedrijf TEFAB uit Gilze is al sinds 1992 actief in de grond-, weg- en waterbouw. Naast het leveren van materialen adviseert het bedrijf ook over technische oplossingen voor bouwprojecten. De afgelopen jaren heeft TEFAB zich steeds meer gericht op duurzaamheid en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Innovatie met natuurlijke materialen

TEFAB werkt steeds vaker met natuurlijke materialen zoals jute, kokos, stro en hennep. Inmiddels bestaat ruim dertig procent van de omzet uit duurzame producten. Het bedrijf kijkt niet alleen naar het gebruik van grondstoffen, maar ook naar de levensduur van materialen en de impact op het milieu.

Samen met producenten, klanten en andere partners ontwikkelt TEFAB nieuwe oplossingen om de sector te verduurzamen. Door kennis te delen en samen te werken, hoopt het bedrijf een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

Voorbeeld voor andere bedrijven

De Groene Pluim is een erkenning voor bedrijven die duurzaamheid en innovatie combineren. Wethouder Scheifes benadrukt het belang van ondernemers zoals TEFAB, die laten zien dat verduurzaming mogelijk is binnen de bouwsector. Volgens hem is het bedrijf een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers in Gilze en Rijen.

TEFAB voegt zich bij eerdere winnaars uit de gemeente, zoals Curtec, Chainable, Next Floors en Tricorp. Met deze prijs wordt het werk van lokale bedrijven in de schijnwerpers gezet en gestimuleerd om verder te investeren in duurzame oplossingen.