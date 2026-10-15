Lilian Damen nieuwe gemeentesecretaris Den Bosch

Vanaf 4 januari wordt Lilian Damen – Evers de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van Den Bosch. Zij volgt Berend van der Ploeg op, die met pensioen gaat.

Gevonden voor jou

Het college van Den Bosch heeft besloten om Lilian Damen – Evers te benoemen tot gemeentesecretaris en algemeen directeur. Zij neemt het stokje over van Berend van der Ploeg, die aan het einde van dit jaar afscheid neemt van de gemeente.

De 55-jarige Damen – Evers heeft veel ervaring als bestuurder, onder andere bij de Rabobank, en als toezichthouder in de publieke sector. Ze krijgt een inwerkprogramma om snel vertrouwd te raken met de gemeentelijke organisatie. Het college heeft vertrouwen in haar frisse blik en leiderschapsstijl, die gericht is op ontwikkeling.

Ervaring en toekomst

Het college verwacht dat Damen – Evers goed kan inspelen op de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat. Haar vermogen om verbinding te leggen en veranderingen door te voeren in complexe organisaties wordt gezien als een belangrijke troef.

Den Bosch groeit op verschillende gebieden, wat kansen en uitdagingen met zich meebrengt. Damen – Evers ziet het als een eer om haar ervaring in te zetten voor de stad en wil bijdragen aan een fijne leefomgeving voor inwoners en toekomstige generaties.