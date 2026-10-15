FC Eindhoven wil tegen Vitesse weer overtuigen

FC Eindhoven bereidt zich voor op een thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Jan Poortvliet ziet verbeterpunten na een lastige uitwedstrijd tegen Almere City FC, maar blijft positief over de ontwikkeling van zijn jonge ploeg.

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Vrijdagavond speelt FC Eindhoven tegen Vitesse in het Jan Louwers Stadion. Trainer Jan Poortvliet kijkt met gemengde gevoelens terug op de vorige wedstrijd tegen Almere City FC. Vooral in de eerste helft had zijn ploeg moeite om het eigen spel te spelen. Volgens de trainer stonden de spelers te ver uit elkaar, waardoor ze elkaar niet goed konden helpen. Dat resulteerde in een tegendoelpunt op een vervelend moment.

In de tweede helft zag Poortvliet wel verbetering. Dankzij enkele wissels veranderde het spelbeeld en kwam FC Eindhoven beter in zijn ritme. De ploeg speelde meer samen en creëerde kansen door beweging zonder bal. Ondanks het teleurstellende resultaat, zag de trainer aanknopingspunten voor de komende wedstrijden.

Wisselvallige start van het seizoen

Na de eerste periode van het seizoen blikt Poortvliet terug op een wisselvallige start. Hij noemt positieve momenten, zoals de winst tegen Jong AZ, waar FC Eindhoven na rust de wedstrijd wist te keren. Ook wedstrijden tegen Jong FC Utrecht, FC Emmen, FC Dordrecht en De Graafschap laten volgens hem zien waartoe de ploeg in staat is.

Tegelijkertijd erkent de trainer dat er nog veel te leren valt, vooral uit wedstrijden tegen NAC Breda en Almere City FC. In die duels speelde de tegenstanders met hoge intensiteit, wat FC Eindhoven onder druk zette. Volgens Poortvliet moet zijn jonge selectie deze ervaringen gebruiken om sterker te worden.

Voorbereiding op Vitesse

Vrijdagavond staat Vitesse op het programma, een tegenstander die niet onderschat mag worden. Hoewel er veel veranderd is binnen de selectie van de Arnhemmers, verwacht Poortvliet een uitdagende wedstrijd. Hij benadrukt dat ploegen in de Keuken Kampioen Divisie steeds dichter bij elkaar komen, wat betekent dat je niets cadeau krijgt.