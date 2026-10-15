Gigantisch orgel op TU/e klinkt weer tijdens 70-jarig jubileum

De Technische Universiteit Eindhoven heeft niet alleen knappe koppen in huis, maar ook een gigantisch orgel met 3750 handgemaakte pijpen. Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de universiteit geeft universiteitsorganist Jan Verschuren (64) donderdag een lunchconcert op het instrument, dat in 1966 werd aangeschaft met een 'cadeaubon' van één miljoen gulden van Philips.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie de centrale hal van het Auditorium binnenstapt, kan niet om het gigantische instrument heen. Terwijl studenten een broodje bestellen, hebben ze uitzicht op de vele pijpen. "Het is het grootste universiteitsorgel van Nederland", zegt Jan Verschuren. Het orgel kwam niet zomaar op de universiteit terecht. "De universiteit is in 1956 gesticht en heette destijds de Technische Hogeschool Eindhoven. Bij het tienjarig bestaan doneerde Philips een miljoen gulden. Het was een soort cadeaukaart van Philips", vertelt Verschuren. Daarvan kocht de universiteit het orgel. "Ik vind het goed besteed. Het is een fraai instrument."

Universiteitsorganist Jan Verschuren (foto: Rogier van Son).

De orgelpijpen zijn zichtbaar en dat is niet voor niets. "Het is bijzonder dat je alle pijpen kunt zien. In een kerk staat een orgel vaak in een houten kast, maar hier heb je een doorzichtige kast. De studenten hier willen altijd weten hoe iets werkt en dat kun je nu goed zien. Je kunt niet alleen de pijpen zien, maar ook de mechaniek waarmee de pijpen open- en dichtgaan als je een toets indrukt." Je zou het orgel in een kerk verwachten, maar ook op de universiteit houden ze van orgelklanken. Jan is de vaste man om af en toe te komen spelen. "Bij een universiteit wordt het gebruikt bij academische plechtigheden, maar ook samen met studenten- en muziekgezelschappen als daar uitvoeringen voor zijn."

Het enorme orgel van de Technische Universiteit Eindhoven (foto: Rogier van Son).