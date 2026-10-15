Vrachtwagen met wankele lading zorgt voor verkeersproblemen bij Uden

Op de N264 bij Uden zorgt een vrachtwagen donderdagmiddag voor veel verkeersproblemen. De lading in de trailer van de vrachtwagen is verschoven en dreigt om te vallen. De N642 richting de A50 is daarom dicht.

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Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft. Een takelwagen moet de trailer verplaatsen zodat de weg uiteindelijk weer open kan.

Er staat een lange file op de weg door de gedeeltelijke afsluiting. Er zijn borden geplaatst rondom Uden die aangeven dat de weg afgesloten is. De chauffeur heeft een boete gekregen omdat de lading niet goed vastzat.