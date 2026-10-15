Twee nieuwe besmettingen met westnijlvirus in Brabant

Twee mensen in Brabant hebben het westnijlvirus opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. In totaal zijn er in heel Nederland nu 64 mensen besmet geraakt met het virus.

Begin september liep ook al iemand uit Brabant het westnijlvirus op. Het aantal nieuwe gevallen ligt nu lager dan in de zomermaanden. Volgens het RIVM komt dat onder meer doordat het muggenseizoen voorbij is. Daarnaast is het virus minder actief bij lagere temperaturen.

Buitenland

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldt dat dit jaar 1715 besmettingen binnen de Europese Unie zijn geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit. Italië voert de lijst aan met 748 gevallen. Ook in Griekenland en Frankrijk zijn veel besmettingen.

Dat het westnijlvirus ook in Nederland en België is opgedoken, laat volgens het ECDC zien dat het virus steeds verder naar het noorden oprukt. De dienst verwacht dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet.

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Muggen kunnen besmet raken wanneer zij bloed opnemen van een besmette vogel. Vervolgens kunnen zij het virus overdragen op mensen en andere dieren. Volgens het RIVM blijft de kans om in Nederland besmet te raken klein. Ook het risico om ziek te worden na een besmetting is laag.

Ongeveer tachtig procent van de besmette mensen krijgt geen klachten. Circa negentien procent ontwikkelt griepachtige klachten. Ongeveer één procent krijgt neurologische klachten. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop.