Brabant rekende op miljoenen voor extra bos, maar het geld kwam niet
Al jaren is er niet genoeg geld voor het uitbreiden en opknappen van Brabantse bossen, terwijl Brabant daarvoor juist al jaren de grootste ambities van alle provincies heeft. Er werd gerekend op geld van Europa en het Rijk, maar dat viel tegen. Daardoor is tot nu toe maar een klein deel van de plannen uitgevoerd.
Het geldtekort voor het aanplanten en onderhouden van bos komt terug in de Bestuursrapportage die Provinciale Staten vrijdag bespreken. Het is niet de eerste keer dat het onderwerp in een begroting of rapport wordt genoemd: het keert al jaren terug. Toch is er nog altijd geen oplossing.
Forse plannen
Brabant heeft sinds 2020 als doel om 13.000 hectare nieuw bos toe te voegen en 60.000 hectare bestaand bos op te knappen. Hiervan is tussen 2020 en 2024 slechts 1.800 hectare daadwerkelijk aangelegd en 3.400 hectare opgeknapt.
"Brabant heeft destijds enthousiast plannen opgesteld", zegt gedeputeerde Natuur Hagar Roijackers (PRO). "Daarbij hebben we gerekend op geld van het Rijk en uit Europese klimaat- en natuurplannen." Maar dat pakte anders uit. Veel Europese klimaatplannen werden flink afgezwakt.
Een concreet bedrag voor het tekort kan de provincie niet geven. Wel laat ze weten dat het gemiddeld 22.000 euro per hectare kost om van een stuk grond bos te maken. Het opknappen van bos kost gemiddeld 10.000 euro per hectare.
Toch is de gedeputeerde niet geheel ontevreden. "We hebben met flinke tegenwind toch 1800 hectare voor elkaar weten te krijgen. Daar hebben veel partijen hard aan gewerkt." Brabant heeft van alle provincies verreweg het meeste nieuwe bos aangelegd, blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur.
Rijk moet betalen
De provincie heeft al eigen geld in de bossen gestoken, maar kan de benodigde financiering niet in haar eentje ophoesten. "Hiervoor kijken we vooral naar het Rijk", zegt Roijackers. Ze ziet mogelijkheden: "Het kabinet werkt momenteel aan stikstof- en natuurwetten. Daar zal geld voor bossen bij horen."
Eerder deze week kondigde het kabinet aan dat het 56 miljoen euro beschikbaar stelt voor natuurbeheer. Dit geld kan mede worden gebruikt voor het onderhoud van bossen. Brabant krijgt daarvan 7,5 miljoen euro en legt daarnaast zelf 6 miljoen euro bij. Dat geld komt uit andere provinciale budgetten, waarvan de provincie verwacht dat het Rijk die kosten later compenseert.
Maar het geld is bij lange na niet voldoende om de tekorten op te lossen. "Dit is zeker niet genoeg. Dit is een relatief klein lapmiddel, enkel bedoeld om de tekorten in 2027 gedeeltelijk te overbruggen."
Niet alleen in Brabant tekort
Deze week meldde Nieuwsuur dat geen enkele provincie haar gestelde doelen haalt. In totaal moest er 37.000 hectare bos bijkomen. Brabant heeft met 13.000 hectare de grootste opgave.
Gedeputeerde Roijackers legt uit waarom de provincie zoveel extra bos nodig vindt: "Ik gun elke Brabander een groene plek in de buurt, en dat is nu nog niet zo. Dat is bewezen niet alleen goed voor het klimaat en tegen hittestress en droogte, maar ook voor het mentale en fysieke welzijn. Daarnaast is het natuurlijk prettig om in de natuur te zijn."
Ze wijst ook op afspraken waar Brabant zich aan moet houden: "Denk aan het klimaatakkoord. En we hebben bovendien de belofte gedaan dat we boomkap zouden compenseren. Daar zijn we nog niet klaar mee."
Het uitblijven van een oplossing heeft gevolgen, benadrukt Roijackers: "Hoe langer er gewacht wordt met het nemen van herstelmaatregelen in bossen, hoe meer deze bossen achteruitgaan. Hierdoor neemt het risico op verlies van biodiversiteit en bossterfte toe. We hebben veel te verliezen als we nu stoppen."