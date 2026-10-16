Brabant rekende op miljoenen voor extra bos, maar het geld kwam niet

Al jaren is er niet genoeg geld voor het uitbreiden en opknappen van Brabantse bossen, terwijl Brabant daarvoor juist al jaren de grootste ambities van alle provincies heeft. Er werd gerekend op geld van Europa en het Rijk, maar dat viel tegen. Daardoor is tot nu toe maar een klein deel van de plannen uitgevoerd.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het geldtekort voor het aanplanten en onderhouden van bos komt terug in de Bestuursrapportage die Provinciale Staten vrijdag bespreken. Het is niet de eerste keer dat het onderwerp in een begroting of rapport wordt genoemd: het keert al jaren terug. Toch is er nog altijd geen oplossing. Forse plannen

Brabant heeft sinds 2020 als doel om 13.000 hectare nieuw bos toe te voegen en 60.000 hectare bestaand bos op te knappen. Hiervan is tussen 2020 en 2024 slechts 1.800 hectare daadwerkelijk aangelegd en 3.400 hectare opgeknapt. "Brabant heeft destijds enthousiast plannen opgesteld", zegt gedeputeerde Natuur Hagar Roijackers (PRO). "Daarbij hebben we gerekend op geld van het Rijk en uit Europese klimaat- en natuurplannen." Maar dat pakte anders uit. Veel Europese klimaatplannen werden flink afgezwakt. Een concreet bedrag voor het tekort kan de provincie niet geven. Wel laat ze weten dat het gemiddeld 22.000 euro per hectare kost om van een stuk grond bos te maken. Het opknappen van bos kost gemiddeld 10.000 euro per hectare.