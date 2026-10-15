Ontmoetingsbijeenkomst voor jonge ouders in Heeze

Ouders met een baby van vier tot zes maanden kunnen op woensdag 28 oktober terecht in ’t Perron in Heeze voor een ontmoetingsbijeenkomst. Hier krijgen zij praktische tips van een jeugdverpleegkundige en kunnen zij ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst is bedoeld om ouders in deze fase van het ouderschap te ondersteunen. Naast tips en adviezen van een jeugdverpleegkundige van de GGD, is er volop ruimte om ervaringen te delen en herkenning te vinden. Ook kinderen en partners zijn welkom.

Het evenement vindt plaats op woensdag 28 oktober van half tien tot elf uur ’s ochtends in ’t Perron in Heeze. Het richt zich specifiek op ouders met een baby van vier tot zes maanden oud. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld en wordt gesproken over onderwerpen die spelen in deze periode.

Bijeenkomst voor jongere baby's

Voor ouders van baby's van nul tot drie maanden is er op dinsdag 17 november een speciale bijeenkomst. Dit evenement heet ‘Welkom in het ouderschap’ en biedt mogelijkheden om kennis te maken met andere ouders en vragen te stellen over de eerste maanden.

Meer informatie over beide bijeenkomsten is te vinden op de website van de gemeente Heeze-Leende. Aanmelden is via deze site ook mogelijk.