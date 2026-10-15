Heeze-Leende geeft kinderen fashioncheque van 150 euro

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in Heeze-Leende krijgen voor de feestdagen een fashioncheque van 150 euro. De cheque kan besteed worden aan kleding of cadeaus en wordt per post verstuurd.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende wil dat alle kinderen kunnen meedoen, zowel op school als daarbuiten. Daarom ontvangt elk minderjarig kind uit een gezin met een lager inkomen jaarlijks een fashioncheque van 150 euro. Deze wordt vlak voor de feestdagen in december toegestuurd.

Gezinnen die al hulp krijgen van Stichting Leergeld of een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente hoeven zich niet aan te melden. Zij krijgen de fashioncheque automatisch thuisgestuurd. Voor gezinnen die nog niet bekend zijn bij Stichting Leergeld geldt dat zij zich vóór 27 oktober 2026 moeten aanmelden om naast de hulp van de stichting ook de fashioncheque te ontvangen.

Voorwaarden voor hulp

Om hulp te krijgen van Stichting Leergeld moeten gezinnen minderjarige kinderen hebben en een inkomen dat met vakantietoeslag onder een bepaalde grens ligt. Voor alleenstaande ouders is dit maximaal 2.089,51 euro per maand, voor tweeoudergezinnen 2.311,68 euro per maand. Kinderen van vier tot en met zeventien jaar komen in aanmerking.

Wie te laat is met aanmelden, kan tot uiterlijk 1 december 2027 reageren en ontvangt dan alleen de fashioncheque. Deze eenmalige tegemoetkoming is bedoeld om kinderen te voorzien van kleding of cadeaus. Meer informatie over Stichting Leergeld is te vinden op de website van de stichting.