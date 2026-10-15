File na ongeluk met drie auto's op A27, twee rijstroken dicht

Een ongeluk op de A27 tussen Nieuwendijk en Werkendam zorgde donderdagmiddag voor een lange file. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Er waren twee rijstroken afgesloten. Rond half vijf nam de file af.

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Het verkeer moest ter hoogte van het ongeluk via de vluchtstrook verder rijden. Dit zorgde rond kwart voor vier voor een file met een vertraging van ruim anderhalf uur.

De auto's raakten zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf neemt de voertuigen mee. Het is donderdagmiddag in de hele provincie druk op de snelwegen: op veel plekken staan files.