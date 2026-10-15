Geen vuurwerkontheffingen in Maashorst tijdens jaarwisseling

Maashorst, Boekel en Land van Cuijk verlenen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen ontheffingen voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit gezamenlijke besluit van de Driehoek Maas & Leijgraaf volgt de nieuwe landelijke regelgeving. Het vuurwerkverbod moet zorgen voor een veilige en duidelijke jaarwisseling.

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Vanaf de komende jaarwisseling geldt een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit is vastgelegd in de Wet veilige jaarwisseling, die sinds 1 augustus van kracht is. Burgemeesters kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffingen verlenen, maar de gemeenten Maashorst, Boekel en Land van Cuijk maken geen gebruik van die mogelijkheid.

In Maashorst heeft burgemeester Hans van der Pas besloten geen ontheffingen toe te staan. Dit betekent dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken dat onder het landelijke verbod valt. De gemeenten willen hiermee zorgen voor duidelijkheid en uniformiteit in de regels.

Duidelijkheid en veiligheid

Het landelijke vuurwerkverbod is bedoeld om risico's rond vuurwerk te verminderen en de jaarwisseling veiliger te maken. Door geen uitzonderingen toe te staan, moet voor inwoners en organisaties helder zijn wat wel en niet is toegestaan.

De nieuwe aanpak vraagt wellicht om een andere invulling van oud en nieuw, maar de focus blijft op een feestelijke en veilige viering van het nieuwe jaar. Het besluit geldt voor alle inwoners van Maashorst, Boekel en Land van Cuijk.

Vuurwerkregels

Inwoners die meer willen weten over de specifieke regels rond vuurwerk in Maashorst kunnen de informatie vinden op de website van de gemeente. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat is toegestaan tijdens de jaarwisseling.