Maashorst helpt ouders met babypakketten en steun

De gemeente Maashorst biedt extra hulp aan (aanstaande) ouders via babypakketten en gesprekken. Gezinnen met weinig geld kunnen gratis een babystartpakket krijgen. Ook zijn er gesprekken voor ouders die zich somber of onzeker voelen.

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De gemeente Maashorst wil gezinnen een goede start geven en biedt verschillende vormen van ondersteuning. Onder het programma ‘Kansrijke start’ zijn twee nieuwe initiatieven gelanceerd: Stichting Babyspullen en MamaKits.

Via Stichting Babyspullen kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een gratis babystartpakket krijgen. Dit pakket bevat onder andere babykleertjes, beddengoed en verzorgingsproducten. Daarnaast biedt de Babyspullenbank grotere artikelen zoals kinderwagens en wiegjes. Aanmelden kan via professionals zoals een verloskundige, medewerker van de GGD of Stichting Leergeld.

Steun bij onzekerheid

Niet alle ouders ervaren de eerste periode na een zwangerschap of geboorte als makkelijk. Voor wie somberheid, vermoeidheid of onzekerheid voelt, biedt MamaKits uitkomst. Hier kunnen ouders één tot drie gratis gesprekken voeren met een speciaal opgeleide medewerker van de GGD. Tijdens deze gesprekken krijgen zij praktische tips en steun.

Met deze initiatieven wil Maashorst bijdragen aan het welzijn van ouders en kinderen. De gemeente benadrukt dat een goede start voor kinderen begint bij steun en aandacht voor de ouders.

Doneren van babyspullen

Inwoners van Maashorst kunnen zelf ook bijdragen door babyspullen die ze niet meer nodig hebben te doneren aan Stichting Babyspullen. Deze spullen krijgen zo een tweede leven bij gezinnen die ze hard nodig hebben.