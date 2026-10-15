Tender gestart voor ontwikkeling EHAD-terrein in Helmond

Helmond heeft een tender geopend om het EHAD-terrein te ontwikkelen. Het gebied moet plaats bieden aan 520 woningen, werkplekken en maatschappelijke functies. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan de selectieprocedure. Eind 2027 moet de definitieve partner bekend zijn.

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Het EHAD-terrein ligt centraal in Helmond, vlakbij het station. Het terrein is onderdeel van het Stationskwartier, een gebied dat in de toekomst een belangrijke rol speelt in de groei van de stad. Helmond verwacht tegen 2040 zo’n 115.000 inwoners en 10.000 extra arbeidsplaatsen. Het Stationskwartier moet bijdragen aan die groei met 2.000 woningen en 1.800 arbeidsplaatsen.

De tender voor het EHAD-terrein bestaat uit twee fases. Eerst is er een voorselectiefase, waarin maximaal drie ontwikkelaars worden gekozen. Deze partijen gaan door naar de selectiefase. Hier kunnen zij een aanbieding doen op basis van ervaring, visie en commitment. De uiteindelijke partner zal langdurig samenwerken om de ambities voor het terrein te realiseren.

Unieke locatie

Het EHAD-terrein biedt een unieke kans door zijn centrale ligging. Het moet een mix worden van wonen, werken en maatschappelijke functies. Ook komen er voorzieningen zoals detailhandel en een buurt-/parkeerhub. Het terrein verbindt het station en het centrum met andere werkgebieden in de stad.

De tenderprocedure is gestart op woensdag 14 oktober. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden tot 11 december. Fase twee van de selectie volgt in 2027. Helmond hoopt in juli van dat jaar een definitieve partner te kiezen die het terrein gaat ontwikkelen.

De plannen voor het Stationskwartier en het EHAD-terrein zijn onderdeel van de groeiambities van Helmond. Met deze ontwikkeling wil de stad een bruisend gebied creëren dat wonen, werken en recreatie samenbrengt.