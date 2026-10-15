Burgemeester en basisschoolkinderen ontbijten samen

Burgemeester Wilma Delissen heeft donderdag 8 oktober samen met basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Ster ontbeten. Dit gebeurde tijdens ‘Het Burgemeestersontbijt’ in de raadzaal van het gemeentehuis. Het initiatief vraagt aandacht voor het belang van een gezond ontbijt, dat essentieel is voor goede leerprestaties. Ook bakker Fleur van Bakkerij Van Heeswijk droeg bij aan het ontbijt.

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‘Het Burgemeestersontbijt’ brengt burgemeesters door heel Nederland samen met basisschoolkinderen om stil te staan bij gezonde voeding. Tijdens het ontbijt werd besproken wat kinderen ’s ochtends graag eten, hoe hun ontbijtgewoontes eruitzien en waar ons eten vandaan komt.

Gezellig en leerzaam

In de raadzaal van het gemeentehuis ontstond zo een gezellige en leerzame ochtend. Kinderen kregen een ontbijtpakket volgens de Schijf van Vijf, samengesteld door bakker Fleur van Bakkerij Van Heeswijk. Het ontbijt was niet alleen smakelijk, maar ook bedoeld om bewustwording te creëren over de impact van een gezond begin van de dag.

Het initiatief benadrukt dat niet alle kinderen dagelijks ontbijten en dat sommige ontbijten niet gezond zijn. Dit kan gevolgen hebben voor hun concentratie en leerprestaties. De burgemeester en de kinderen van basisschool Ster hopen dat meer aandacht voor een goede start van de dag zorgt voor gelijke kansen voor alle kinderen.