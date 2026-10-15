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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Nistelrode
In Nistelrode zijn sinds kwart over vier vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat de storing rond half acht vanavond is opgelost.
De stroomstoring in Nistelrode, een dorp in de gemeente Bernheze, begon vanmiddag om kwart over vier. Het probleem treft minder dan 25 adressen in postcodegebied 5388. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder is bezig met het herstelwerk.
De verwachting is dat de stroomvoorziening rond half acht vanavond weer normaal zal functioneren. Tot die tijd blijven de getroffen huishoudens zonder elektriciteit.
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