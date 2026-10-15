Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Nistelrode

In Nistelrode zijn sinds kwart over vier vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat de storing rond half acht vanavond is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Nistelrode, een dorp in de gemeente Bernheze, begon vanmiddag om kwart over vier. Het probleem treft minder dan 25 adressen in postcodegebied 5388. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder is bezig met het herstelwerk.

De verwachting is dat de stroomvoorziening rond half acht vanavond weer normaal zal functioneren. Tot die tijd blijven de getroffen huishoudens zonder elektriciteit.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.