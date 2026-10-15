Rico Verhoeven bevestigt gesprekken voor nieuw boksgevecht

Rico Verhoeven is in gesprek over een opvallend boksgevecht tegen Deontay Wilder. De voormalig wereldkampioen kickboksen heeft een aanbod geaccepteerd om de Amerikaanse zwaargewicht te treffen in het voorprogramma van de bokswedstrijd tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Die partij staat gepland voor 11 december in Cardiff, maar een akkoord met het kamp van Wilder ontbreekt nog.

Verhoeven bevestigde donderdag in het Britse radioprogramma White and Jordan van talkSPORT dat hij heeft ingestemd met het aanbod. "Ik heb besloten dat ik actief blijf in het boksen. We kregen een aanbod voor de kaart van 11 december. Ze boden me een gevecht tegen Deontay Wilder aan en ik heb ja gezegd", zegt Verhoeven. De laatste details moeten nog worden besproken.

De bokser uit Halsteren maakte in mei indruk met zijn optreden tegen de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk. Verhoeven verloor die partij door een technische knock-out in de elfde ronde, maar wist zijn tegenstander lange tijd partij te bieden. Zijn optreden leverde hem vervolgens meerdere aanbiedingen op. Ook een gevecht tegen de Duitse zwaargewicht Agit Kabayel en een partij tegen landgenoot Alistair Overeem werden genoemd.

Wilder (40) was jarenlang een van de gevaarlijkste zwaargewichten ter wereld, vooral dankzij zijn enorme stootkracht. De Amerikaan kende de afgelopen jaren echter een wisselvallige periode. Verhoeven (37) heeft aanzienlijk minder ervaring als professioneel bokser, met twee partijen op zijn naam. "Maar ik kan nog niet bevestigen dat de partij doorgaat", zei Verhoeven. Met Wilder zou hij opnieuw een pittige tegenstander treffen.