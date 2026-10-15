Geldrop-Mierlo zet in op begrijpelijke taal

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt samen met lokale organisaties om informatie begrijpelijker te maken. Dit moet inwoners helpen bij het invullen van formulieren en het begrijpen van hun rechten. Met duidelijke taal willen ze schaamte en isolement voorkomen. Partners van Taalhuis Geldrop-Mierlo hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

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In Geldrop-Mierlo hebben de gemeente en verschillende lokale organisaties afgesproken om begrijpelijke communicatie centraal te stellen. Dit initiatief komt voort uit de samenwerking binnen Taalhuis Geldrop-Mierlo, waar onder andere Bibliotheek Dommeldal, LEVgroep en Volwassenencollege Ter AA bij betrokken zijn.

Het doel is om inwoners te ondersteunen bij het begrijpen van brieven, formulieren en andere informatie. Moeilijke taal kan leiden tot onzekerheid, het missen van belangrijke informatie en zelfs isolement. Daarom willen de betrokken partijen leren hoe ze eenvoudiger kunnen communiceren, bijvoorbeeld door korte zinnen en duidelijke woorden te gebruiken.

Samenwerking in Geldrop-Mierlo

De partners hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze beloven om duidelijke taal een vaste plek in hun werk te geven. Dit betekent dat medewerkers actief aandacht besteden aan het begrijpelijk maken van hun communicatie. Ze vragen zich af of hun teksten duidelijk genoeg zijn en passen deze zo nodig aan.

Naast de overheid kunnen ook andere organisaties in Geldrop-Mierlo zich aansluiten bij dit initiatief. Scholen, verenigingen en zorginstellingen worden aangemoedigd om kritisch te kijken naar hun eigen communicatie en bij te dragen aan een toegankelijkere samenleving.

Meer dan alleen een handtekening

Wethouder Hanneke Meulendijk benadrukt dat het gaat om meer dan alleen documenten begrijpelijker maken. Het is belangrijk dat mensen de informatie echt begrijpen en weten wat ze moeten doen. Door beter te communiceren en te luisteren, hopen de betrokken organisaties inwoners te helpen hun weg te vinden.