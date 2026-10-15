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Botsing tussen twee auto's op A59 bij Waspik

Aangepast
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Twee auto's zijn donderdagmiddag op de A59 ter hoogte van Waspik op elkaar gebotst. Er raakte niemand gewond. Het ongeluk gebeurde in de richting van Raamsdonksveer en zorgde voor een lange file.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De linkerrijstrook was na het ongeluk afgesloten, waardoor een lange file ontstond op de A59. Zowel het verkeer vanuit Waalwijk richting Raamsdonksveer als het verkeer vanuit Raamsdonksveer richting Sprang-Capelle had flinke vertraging.

Beide auto's raakten beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf meegenomen. De weg werd rond half zes weer vrijgegeven.

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