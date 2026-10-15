Couveusebaby's en rokende huiseigenaren: dit gebeurde vandaag

Baby's die al nicotine in hun urine hebben, tegenvallende omzet van de Sligro en zangeres Floor Jansen die stopt bij Nightwish. Dit zijn de verhalen die je donderdag niet wil missen.

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Je rookt buiten, wast je handen en pakt je baby op - veilig toch? Niet helemaal. Lianda Goossens van het Amphia Ziekenhuis waarschuwt tijdens Stoptober voor derdehands roken: giftige aanslag die achterblijft op kleding, meubels en zelfs in haren. Amerikaans onderzoek vond bij 93 procent van couveusebaby's nicotinine terug in de urine, terwijl er niet in het ziekenhuis gerookt werd. De schadelijke stoffen komen via bezoekers binnen. "Bizar dat je het afbraakproduct van nicotine kan terugvinden in de urine van een klein baby'tje", aldus Goossens. Ook kinderdagverblijven en tweedehands woningen vormen risico's voor jonge kinderen die alles in hun mond stoppen. Lees hier het hele verhaal.

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Horecagigant Sligro uit Veghel blijft worstelen met terughoudende consumenten die minder vaak uit eten gaan. De omzet van het bedrijf daalde in het derde kwartaal met 0,8 procent naar 660 miljoen euro. Inflatie, stijgende rentetarieven en vooral de energieprijzen drukken de restaurantbezoeken, vooral in de zomermaanden. Dit effect is in België sterker dan in Nederland. In juli leed Sligro nog een nettoverlies van twee miljoen euro over het eerste halfjaar. "We accepteren de gevolgen van de huidige marktomstandigheden", meldt de groothandel. Lees hun analyse hier.

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Tot slot nog muzieknieuws: Floor Jansen en de Finse metalband Nightwish gaan na dertien jaar uit elkaar. De 45-jarige zangeres uit Goirle maakte dit donderdag bekend via Instagram. "Na rijp beraad hebben we in onderling overleg besloten onze wegen te scheiden", schrijft de band. Voor Jansen betekent dit ruimte voor haar solocarrière, die nu haar volledige aandacht krijgt. Haar aanstaande album en bijbehorende tour kunnen zich nu volledig ontwikkelen. "Hoewel het een moeilijk besluit was, geloof ik dat er een mooie muzikale reis voor me ligt", aldus de zangeres. Hier lees je haar verhaal.