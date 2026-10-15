Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen

Op woensdag 21 oktober bespreekt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plannen voor nieuwbouw en uitbreiding in Steenbergen. De vergadering start om half twee in het gemeentehuis.

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De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt bijeen in het gemeentehuis van Steenbergen, gelegen aan Buiten de Veste 1. Tijdens de vergadering worden verschillende bouwplannen besproken, waaronder nieuwbouw en uitbreidingen.

Op de agenda staat onder meer de bouw van een kindcentrum aan de Dorus Rijkerstraat in Dinteloord. Daarnaast worden drie plannen in Steenbergen behandeld: de bouw van twee vrijstaande woningen aan Courtine 4 en Courtine 15, en de uitbreiding van een bestaande woning aan de Burgemeester van Loonstraat 32.

Wat wordt besproken?

De vergadering vindt plaats op woensdag 21 oktober 2026 en start om 13:30 uur. Belanghebbenden kunnen de bijeenkomst in het gemeentehuis bijwonen om meer te horen over de geplande projecten.