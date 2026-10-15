Heeze zonder Lichtjesboom dit jaar

De Lichtjesboom in Heeze wordt dit jaar niet georganiseerd. Uitvaartonderneming Fiddelaers, die sinds 2022 achter het initiatief staat, heeft besloten zich volledig te richten op het begeleiden van families bij verlies en uitvaarten.

Gevonden voor jou

Het besluit om de Lichtjesboom dit jaar niet op te zetten, is volgens de organisatie zorgvuldig genomen. Hoewel het evenement in de afgelopen jaren veel steun kreeg van inwoners, vrijwilligers en sponsoren, vraagt de uitvoering ervan veel tijd en energie. Dit jaar kiest Fiddelaers ervoor om die tijd te besteden aan haar kerntaak: het ondersteunen van families in rouw.

De Lichtjesboom bood de mogelijkheid om met een gepersonaliseerde kerstbal stil te staan bij overleden dierbaren. Het initiatief werd sinds de start in 2022 een jaarlijks terugkerend evenement in Heeze, waarbij veel mensen betrokken waren. Ondanks het stoppen dit jaar, heeft de organisatie aangegeven in 2027 een mogelijke terugkeer te overwegen.

Betrokkenheid blijft belangrijk

Renske Fiddelaers, eigenaar van de uitvaartonderneming, benadrukt dat het evenement altijd met veel enthousiasme en inzet werd gedragen. Toch blijft de zorg voor families de prioriteit. De beslissing om dit jaar geen Lichtjesboom te organiseren sluit aan bij die focus.