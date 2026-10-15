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Stroomstoring in Tilburg: herstel verwacht om half elf

In Tilburg is vanavond een stroomstoring begonnen. De storing startte om kwart over zeven en treft postcodegebied 5046. De oorzaak is nog onbekend.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing in Tilburg, die vanavond begon. Volgens de huidige planning wordt de stroom naar verwachting rond half elf hersteld.

Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn. Ook de oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

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