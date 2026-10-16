Brabanders met handen in de klei: pottenbakken ongekend populair
Pottenbakken een oubollig imago? Daar lijkt niets van waar. Het ambacht is de afgelopen jaren erg populair geworden. Op sommige plekken in Brabant kun je zelfs een paar jaar op een wachtlijst belanden om een cursus te volgen. "Moeilijk om ertussen te komen."
Achter een draaischijf en met je handen in de klei om een vaas te maken voor op de keukentafel. "Het is echt booming", merkt Agnes Benders van De Pottenbakster in Tilburg.
'Explosief aan het toenemen'
Twintig jaar geleden stopte ze in het onderwijs en maakte ze van pottenbakken en cursussen geven haar beroep. "Toen liep het ook wel goed, maar de afgelopen twee tot drie jaar is het explosief aan het toenemen", zegt ze.
Benders is niet de enige docent die dit merkt, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Ook Manita Kieft, van Huis73 in Den Bosch, is er duidelijk over: "Het loopt storm. Sinds zo'n vijf jaar. We zien geen neergaande lijn", zegt de projectleider die al 37 jaar lesgeeft in keramiek.
En dat betekent dat mensen daar op een wachtlijst komen. De jaarlijkse 24 cursussen keramiek, waar ook pottenbakken aan bod komt, zitten rammetje vol. Bij losse workshops pottenbakken is wel nog ruimte. "Maar keramiek is snel uitverkocht. Bij de inschrijving hebben we twee keer gehad dat de computers crashten omdat zoveel mensen op de site zaten", herinnert Kieft zich.
Lange wachttijd
Volgens haar kan het zo'n twee jaar duren voordat je aan de beurt bent. "We hebben veel cursisten die langdurig op les blijven. Het is moeilijk om daar tussen te komen", zegt ze.
Waarom zijn pottenbakken en andere keramiektechnieken dan zo in trek? Daar hebben de pottenbakkers wel ideeën over. Kieft ziet het als ontspanning. "Werken met klei werkt meditatief. Het valt onder mindfulness die tegelijkertijd resultaat oplevert."
Ze ziet tegenwoordig ook winkels waar je, naast kleding of meubels, spullen van keramiek kunt kopen. Dat speelt volgens haar ook mee. "Je ziet dat veel jonge designers met keramiek bezig zijn."
Jongeren
Dat pottenbakken onder de aandacht is bij jongeren, merkt ook Benders. In haar cursussen zitten steeds meer jongeren, vaak tussen de twintig en dertig jaar oud. En je ziet volgens haar meer keramiekcafés, plekken waar je iets kunt drinken en creatief bezig kan zijn.
Maar op sociale media zijn de potten en vazen ook niet te missen, krijgt ze mee van haar kinderen. "Dat iets mislukt of mooi is. Of dat het satisfying is om naar te kijken. Dat is wat ik hoor dan, he", zegt ze met een lach.
Bij Kunst & Co in Uden ziet Antonio Almeida regelmatig groepen voorbijkomen in workshops die dan later doorgaan met een reguliere cursus. "Groepen vriendinnen of families hebben meer interesse in dit soort uitjes. Mensen kijken wat breder rond", is zijn mening.
Niet overal vol
Cursussen zitten overigens niet overal helemaal vol. Bij Kunst & Co, met een afdeling boven de bibliotheek, is bijvoorbeeld wel nog plek bij de pottenbakcursus. Toch zien ze wel degelijk een toename in populariteit. "We merken dit jaar wel dat we de lessen makkelijker vol krijgen dan afgelopen jaren", aldus Almeida.
Toch zijn ook andere creatieve kunstvormen erg geliefd, ziet een aantal Brabantse creatieve broedplaatsen. Denk aan cursussen naaien, Japans boekbinden of musicallessen. Bij het KunstLokaal in Gemert zijn, naast pottenbakken en keramiek, ook tekenen en schilderen gewild. "Mensen zijn meer op zoek naar een hobby die ze wat rust geeft", verklaart directeur Remko Boesveld.