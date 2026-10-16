Brabanders met handen in de klei: pottenbakken ongekend populair

Pottenbakken een oubollig imago? Daar lijkt niets van waar. Het ambacht is de afgelopen jaren erg populair geworden. Op sommige plekken in Brabant kun je zelfs een paar jaar op een wachtlijst belanden om een cursus te volgen. "Moeilijk om ertussen te komen."

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Achter een draaischijf en met je handen in de klei om een vaas te maken voor op de keukentafel. "Het is echt booming", merkt Agnes Benders van De Pottenbakster in Tilburg. 'Explosief aan het toenemen'

Twintig jaar geleden stopte ze in het onderwijs en maakte ze van pottenbakken en cursussen geven haar beroep. "Toen liep het ook wel goed, maar de afgelopen twee tot drie jaar is het explosief aan het toenemen", zegt ze. Benders is niet de enige docent die dit merkt, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Ook Manita Kieft, van Huis73 in Den Bosch, is er duidelijk over: "Het loopt storm. Sinds zo'n vijf jaar. We zien geen neergaande lijn", zegt de projectleider die al 37 jaar lesgeeft in keramiek. En dat betekent dat mensen daar op een wachtlijst komen. De jaarlijkse 24 cursussen keramiek, waar ook pottenbakken aan bod komt, zitten rammetje vol. Bij losse workshops pottenbakken is wel nog ruimte. "Maar keramiek is snel uitverkocht. Bij de inschrijving hebben we twee keer gehad dat de computers crashten omdat zoveel mensen op de site zaten", herinnert Kieft zich.