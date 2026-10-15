Meerdere aanhoudingen bij grote verkeerscontrole in Sprang-Capelle

Op een terrein aan de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle zijn donderdag twee mensen aangehouden bij een grootschalige verkeerscontrole. Weggebruikers werden door opvallende en onopvallende politieauto's van de weg gehaald.

Bij de controle waren zeventien agenten en medewerkers van de douane betrokken. Eén auto werd in beslag genomen. De twee bouwvakkers die in het voertuig zaten, moesten al hun gereedschap en andere spullen uitladen voordat de auto werd meegenomen.

Aanhoudingen

Meerdere bestuurders werden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs. Een vrouw was het niet eens met de controle en probeerde meerdere keren terug in haar auto te stappen. Omdat ze niet meewerkte en ondanks drie waarschuwingen bleef proberen weg te gaan, sloeg de politie haar in de boeien.

Een andere automobilist testte positief op drugs. Ook deze bestuurder moest mee naar het bureau voor verdere testen.