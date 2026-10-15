Brand in monumentale boom in Eindhoven hield brandweer uren bezig

In de stam van een monumentale boom aan de Maria van Oosterwijckstraat in Eindhoven woedde sinds donderdagmiddag brand. Buurtbewoners waren uren bezig om samen met de brandweer en de gemeente het vuur te bestrijden. Vermoedelijk is de brand ontstaan door vuurwerk of is de boom aangestoken.

Het gaat om een vleugelnoot uit 1860. Dit is een zeldzame boom die op de Nederlandse lijst van monumentale bomen staat. De stam heeft een omtrek van meer dan zes meter.

De brandweer kreeg de eerste melding om halfvijf donderdagmiddag binnen. De brand werd geblust maar later op de avond begon de boom weer flink te roken. Buurtbewoners belden daarop opnieuw de brandweer en kwamen zelf ook in actie. Met behulp van tuinslangen en ladders probeerden ze het vuur te blussen.

Gaten vullen met water

Maar die klus was niet zomaar geklaard. Er werden drie brandweerwagens ingezet om het vuur te bestrijden. Samen met een boomverzorger bekeek de brandweer hoe het vuur het beste kon worden geblust.

Uiteindelijk werd besloten om gaten in de boom te maken en die vervolgens met water te vullen. Met een kettingzaag werd ook een groter gat gemaakt, zodat de warmte uit de boom kan ontsnappen.

Buurtbewoners keken intussen vol spanning toe. De gemeente hield hen ter plekke op de hoogte. Volgens de boomspecialist kan de boom wel tegen een stootje, en waren de paar gaten nodig om de brand te blussen én de boom te behouden.