Brand in monumentale boom in Eindhoven houdt brandweer al uren bezig

In de stam van een monumentale boom aan de Maria van Oosterwijckstraat in Eindhoven woedt sinds donderdagmiddag brand. Buurtbewoners zijn samen met de brandweer en gemeente al uren bezig het vuur te bestrijden. Vermoedelijk is de brand ontstaan door vuurwerk of aangestoken.

Het gaat om een vleugelnoot uit 1860. Dit is een zeldzame boom die op de Nederlandse lijst van monumentale bomen staat. De stam heeft een diameter van meer dan zes meter.

De brandweer kreeg de eerste melding om half vijf vanmiddag binnen. De brand werd geblust maar later op de avond begon de boom weer flink te roken. Buurtbewoners belden opnieuw de brandweer en kwamen zelf ook in actie. Met behulp van tuinslangen en ladders probeerden ze het vuur te blussen.

Gaten vullen met water

Maar die klus blijkt niet zomaar geklaard. Er werden drie brandweerwagens ingezet. Samen met een boomverzorger keek de brandweer hoe het vuur het beste kon worden geblust. Uiteindelijk is besloten om gaten in de boom te maken, die vervolgens met water worden gevuld. Met een zaag is er ook een groter gat gemaakt, zodat de warmte uit de boom kan ontsnappen.

Buurtbewoners kijken ondertussen vol spanning toe. De gemeente houdt hen ter plekke op de hoogte. Volgens de boomspecialist kan de boom wel tegen een stootje, en zijn de paar gaten nodig om de brand te blussen én de boom te behouden.