Politie zoekt vermiste 62-jarige man uit Breda

De politie op zoek naar een 62-jarige man uit Breda. De man verdween donderdagochtend, toen hij in een zwarte auto vanuit Breda-West naar een onbekende locatie reed. De politie spreekt van een urgente vermissing.

De auto waarin de man reed is van het merk Nissan, type Note. Het voertuig heeft het kenteken 88-HJN-1.

De man heeft een licht getinte huidskleur en een normaal postuur. Hij is 1 meter 89 lang en heeft kort donkerblond haar dat aan de zijkant is opgeschoren. Ook heeft hij een sikje en tattoos op beide armen.

Hij droeg donderdagochtend een zwart shirt, donkergroene winterjas, joggingbroek en zwarte sneakers.