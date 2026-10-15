Stroomstoring in Breda: netbeheerder onderzoekt oorzaak

In Breda is donderdagavond een stroomstoring begonnen. De storing ontstond rond vijf over half elf en treft postcodegebied 4838. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat het probleem rond kwart voor twee ’s nachts is opgelost.

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De stroomstoring in Breda wordt door de netbeheerder onderzocht. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. De storing begon op donderdagavond, om vijf over half elf.

Volgens de netbeheerder is de oorzaak van de storing nog onbekend. Het getroffen gebied ligt in postcode 4838. Naar verwachting is de storing rond kwart voor twee ’s nachts voorbij.