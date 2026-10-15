Adam El Maach tekent eerste profcontract bij Helmond Sport

Adam El Maach heeft zijn eerste profcontract getekend bij Helmond Sport. De 17-jarige doelman, afkomstig uit Helmond, speelt sinds 2023 bij de Helmond Sport Academie. Hij is inmiddels tweede keeper van het eerste elftal en heeft ook internationale ervaring opgedaan. Dit contract markeert een belangrijke stap in zijn carrière.

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De jonge doelman Adam El Maach heeft een bijzondere mijlpaal bereikt met het tekenen van zijn eerste profcontract bij Helmond Sport. Hij begon zijn voetbalcarrière in Helmond bij SC Helmondia, dat later fuseerde tot SV De Braak. Sinds 2023 maakt hij deel uit van de Helmond Sport Academie, waar hij zich verder ontwikkelde.

Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Afgelopen zomer mocht El Maach aansluiten bij de voorbereiding van het eerste elftal onder leiding van hoofdtrainer Frédéric Frans. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Willem II in september liet hij met meerdere reddingen zien wat hij in huis heeft. Op slechts 17-jarige leeftijd is hij nu de tweede doelman van Helmond Sport.

Internationale ervaring

El Maach heeft niet alleen in Helmond indruk gemaakt. Hij werd eerder dit jaar geselecteerd voor Marokko Onder 17 en speelde als eerste doelman tijdens de Afrika Cup. Daarmee heeft hij ook op internationaal niveau ervaring opgedaan en zijn kwaliteiten kunnen laten zien.

De ontwikkeling van El Maach benadrukt het belang van de Helmond Sport Academie, waar jonge talenten uit de regio de kans krijgen om door te groeien naar het eerste elftal. Zijn harde werk en toewijding hebben hem naar deze plek gebracht.

Trots op lokale talenten

Het eerste profcontract van El Maach is niet alleen een mijlpaal voor hemzelf, maar ook een voorbeeld voor andere talenten uit Helmond en omgeving. Het laat zien dat de jeugdopleiding van Helmond Sport een springplank kan zijn naar een professionele voetbalcarrière.

Met dit contract zet Adam El Maach een belangrijke stap in zijn carrière. Hij blijft zich verder ontwikkelen binnen het eerste elftal van Helmond Sport en heeft al aangegeven dat dit pas het begin is van wat hij bij zijn club wil bereiken.