Stroomstoring in Breda treft minder dan 25 adressen

De stroomstoring in Breda is voorbij. De storing begon vannacht rond kwart over twaalf en trof minder dan 25 adressen. Om half één was het probleem verholpen.

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In Breda zaten kort minder dan 25 adressen zonder stroom door een onverwachte storing. Netbeheerder Enexis, het bedrijf dat de kabels en leidingen beheert, onderzoekt nog wat de oorzaak was.

De storing begon vannacht om twaalf minuten over twaalf en was om half één alweer opgelost. Het getroffen gebied lag in postcode 4838.