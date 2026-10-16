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Hardrijders gestopt op N279, een reed met 178 kilometer per uur over de weg

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Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

De verkeerspolitie heeft donderdagavond het rijbewijs ingenomen van een automobilist die veel te hard reed over de N279 tussen Den Bosch en Helmond. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobilist haalde een snelheid van 162 kilometer per uur, terwijl je op de N279 maximaal 80 kilometer per uur mag. De bestuurder werd gestopt en kreeg een bekeuring en raakte zijn rijbewijs kwijt. 

Korte tijd later werd er nog een hardrijder gestopt op de N279. Deze werd betrapt met een snelheid van 178 kilometer per uur. Ook deze bestuurder moest het rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. 

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