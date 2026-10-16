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Auto ramt schuur, paaltjes en voertuig: bestuurder opgepakt

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Een automobilist heeft vrijdagochtend aan het Holleneind in Haaren een ravage veroorzaakt, nadat hij de macht verloren over het stuur verloor. De automobilist raakte paaltjes, een geparkeerde auto, twee boompjes en een schuur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto kwam met hoge snelheid aanrijden en begon te slippen, met het ongeluk tot gevolg.

Een schuur is zwaar beschadigd en moet waarschijnlijk ondersteund worden, zodat het gebouw niet instort. Een berger heeft de geparkeerde auto opgehaald die is geraakt. Ook het voertuig van de bestuurder had flinke schade. 

Agenten kwamen ter plaatse en heeft camerabeelden in de omgeving bekeken. Volgens een 112-correspondent waren er aanwijzingen dat de bestuurder onder invloed was. 

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. 

Automobilist veroorzaakt ravage (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Automobilist veroorzaakt ravage (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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