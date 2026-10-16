A59 negen dagen in beide richtingen dicht, ook A67 dicht

De A59 bij knooppunt Hooipolder gaat vanaf vrijdagavond negen dagen in beide richtingen dicht. Er wordt, voorlopig voor de laatste keer, aan de snelweg gewerkt. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van een halfuur tot een uur, meldt Rijkswaterstaat. Ook aan de A67 wordt dit weekend gewerkt.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De weg is, na twee eerdere weekenden, opnieuw een tijd dicht. Om precies te zijn: van vrijdagavond 16 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 26 oktober 05.00 uur. Er wordt dit keer gewerkt aan de stoplichten en de rijstroken. Ook worden rond het knooppunt nieuwe elektriciteitskabels gelegd en komt er een nieuwe installatie waardoor het verkeer beter doorstroomt. Daarna zijn de werkzaamheden bij het knooppunt voorlopig klaar. Buurtbewoners kunnen in de nacht wat last hebben van de zware machines die aan het werk zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat.

In het voorjaar van 2027 heeft Rijkswaterstaat nog wat weekenden nodig om de bovenste laag van het asfalt op het knooppunt te vernieuwen.

Afsluitingen De A59 is richting Zeeland/Rotterdam dicht tussen Waalwijk (37) en Oosterhout (33).

De A59 is richting Den Bosch dicht van knooppunt Hooipolder tot Waalwijk (37).

In knooppunt Zonzeel is de verbindingsweg van de A16 uit Rotterdam naar de A59 dicht.

In knooppunt Hooipolder zijn de op- en afritten van en naar de A27 dicht. De verbindingsboog van de A59 uit Rotterdam/Zeeland naar de A27 richting Utrecht blijft wel open: verkeer vanuit Breda en Zeeland kan via de A16, A59 en knooppunt Hooipolder naar de A27 richting Utrecht rijden. Verkeer tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch wordt in beide richtingen omgeleid via de A16, A58, N65 en A65. Lokaal verkeer richting Waalwijk wordt vanaf de A58, A65, afrit Tilburg-Noord (3) naar de N261 geleid.

De omleidingen bij het knooppunt (foto: Rijkswaterstaat).