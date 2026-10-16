A59 negen dagen in beide richtingen dicht, voorlopig laatste werkzaamheden

De A59 bij knooppunt Hooipolder gaat vanaf vrijdagavond negen dagen in beide richtingen dicht. Er wordt, voorlopig voor de laatste keer, aan de snelweg gewerkt. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van een halfuur tot een uur, meldt Rijkswaterstaat.

Er wordt dit keer gewerkt aan de stoplichten en de rijstroken. Ook worden rond het knooppunt nieuwe elektriciteitskabels gelegd en komt er een nieuwe installatie waardoor het verkeer beter doorstroomt.

De weg is, na twee eerdere weekenden, opnieuw een tijd dicht. Om precies te zijn: van vrijdagavond 16 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 26 oktober 05.00 uur.

Daarna zijn de werkzaamheden bij het knooppunt voorlopig klaar. Buurtbewoners kunnen in de nacht wat last hebben van de zware machines die aan het werk zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat.

In het voorjaar van 2027 heeft Rijkswaterstaat nog wat weekenden nodig om de bovenste laag van het asfalt op het knooppunt te vernieuwen.