Pastorie in Berghem wordt omgebouwd tot zes appartementen

De voormalige pastorie aan de Julianastraat in Berghem krijgt een nieuwe bestemming. Er is een vergunning verleend voor de transformatie van het gebouw naar zes zelfstandige appartementen.

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Burgemeester en wethouders hebben de vergunning verstrekt met een afwijking van het bestemmingsplan. Eerder was er een fout gemaakt bij het digitaal beschikbaar stellen van de documenten, maar dat is inmiddels hersteld. De termijn waarin de stukken ingezien kunnen worden blijft ongewijzigd.