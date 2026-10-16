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Autolaadkraan voor dakkapel geplaatst in Eersel
Op 2 november 2027 wordt in Eersel een autolaadkraan geplaatst voor het plaatsen van een dakkapel.
De autolaadkraan komt te staan aan de Schoolstraat in Eersel. De gemeente heeft hiervoor op 14 oktober 2026 een vergunning verleend. Het gebruik van een autolaadkraan maakt het mogelijk om zware materialen, zoals een dakkapel, eenvoudig op hun plek te krijgen.
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