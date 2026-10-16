Navigatie overslaan
Ontdek

Veldtoertocht op 25 oktober krijgt meerjarige vergunning in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een veldtoertocht op 25 oktober 2026. Het evenement vindt plaats aan de Wernhoutseweg in Wernhout.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft op 14 oktober besloten dat het evenement een meerjarige vergunning krijgt. Het gaat om een veldtoertocht op locatie Wernhoutseweg 116. Voor mogelijke verkeersmaatregelen kun je meer informatie vinden via de gemeente Zundert.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.