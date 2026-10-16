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Veldtoertocht op 25 oktober krijgt meerjarige vergunning in Wernhout
De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een veldtoertocht op 25 oktober 2026. Het evenement vindt plaats aan de Wernhoutseweg in Wernhout.
De burgemeester heeft op 14 oktober besloten dat het evenement een meerjarige vergunning krijgt. Het gaat om een veldtoertocht op locatie Wernhoutseweg 116. Voor mogelijke verkeersmaatregelen kun je meer informatie vinden via de gemeente Zundert.
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